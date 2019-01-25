شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يحتفل بسيدات الطائرة قبل أول مشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى الصيد بلاعبات فريق الكرة الطائرة، قبل مشاركة الفريق لأول مرة فى تاريخه بالبطولة العربية التى تنطلق بعد غدٍ، الأحد، باستاد القاهرة وتستمر حتى الثانى من فبراير.

وتضم البطولة أندية الأهلى والصيد والزمالك وسبورتنج من مصر، الدفاع الحسنى المغربى ، المحرق البحرينى والصفاقسى التونسى.

وحرص مجلس إدارة النادى على الاحتفال باللاعبات بحضور محمد الشرقاوى عضو المجلس والمفوض بالإشراف على الفريق فى البطولة وغادرت منذ قليل بعثة الفريق إلى فندق الإقامة لدخول معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة يوم الأحد.

وتضم بعثة فريق نادى الصيد المشارك فى البطولة محمد الشرقاوى مشرفًا عامًا على الفريق، أحمد فتحى مدير فنى، محمد مهران مدرب، رباب كامل مدير إدارى، جيلان فضل محلل تقنى، دكتورة ندى فضل طبيبة الفريق.

وتضم قائمة الفريق 12 لاعبة كالتالى: هاله حسن، رنا محمد عبد الحليم، نادين محمد صلاح، زينه تامر العلمى، هنا علاء سلام، داليا اشرف مرشيدى، ملك حاتم صميدة، ليلى عماد فريد، وهاد اكرم، هنا سند، بيريهان ولاء الدين، آيه أحمد النادى.