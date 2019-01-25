شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تتويج الثنائى المصرى علي فرج ونور الشربيني ببطولة جي بي مورجان الدولية للاسكواش.

نور الشربينى تتوج باللقب الثالث فى بطولة جى بى مورجان للاسكواش

توجت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا، بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية، بنسختها رقم 19.

على فرج يتوج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش وينهى هيمنة الشوربجى

توج على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً، بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية بنسختها رقم 19.

الأهلى يُغلق ملف صفقات الشتاء بعد ضم 7 لاعبين

أعلن الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الاكتفاء بما تم إبرامه من صفقات خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث تم أبلغ المدير الفني للفريق كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة لملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بعدم حاجة الجهاز لصفقات جديدة، إلا إذا حدث أمر طارئ خلال الساعات القادمة، قبل غلق باب القيد رسمياً بنهاية شهر يناير الجاري ، ويأتي قرار لاسارتي بعدما ضم الأهلى 7 صفقات جديدة

الإسماعيلى يرفض الراحة ويستأنف تدريباته استعداداً لزعيم الثغر

رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الجمعة، بعد الانتصار على بتروجت بهدف دون رد، فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى الممتاز.

شاهد.. انطلاق ماراثون الجزيرة بمشاركة وزير الرياضة

انطلق ماراثون مركز شباب الجزيرة بمشاركة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، احتفالا بأعياد 25 يناير.

الزمالك يحصل على توقيع "زيزو" البرتغال فى حضور وكيل جروس

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حصول النادى الأبيض على توقيع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق موريرينسى البرتغالي، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.

أزارو يبدأ مرحلة جديدة من العلاج فى الأهلى.. اعرف التفاصيل

بدأ المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي اليوم الجمعة تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يخضع له من الإصابة، حيث بدأ اللاعب تدريبات الجري حول الملعب بعد أداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم».