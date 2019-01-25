شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن أحمد سيد زيزو صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادي الزمالك على توقيع أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب فريق مورينسى البرتغالى لينتقل اللاعب لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

ويحصل النادي البرتغالي على 300 ألف دولار مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء، وسوف تصل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب خلال الساعات المقبلة.

ويسلط الخليج 365 الضوء على لاعب الزمالك الجديد " زيزو " في السطور التالية :

السن والقيمة التسويقية

يبلغ زيزو 23 عاما، حيث ولد صانع ألعاب مورينسى في 10 يناير عام 1996، وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف جنيه استرليني .

المركزيلعب أحمد سيد "زيزو" في مركز صانع الألعاب و مركز الجناح الأيسر.

زيزو لاعب الزمالك الجديد

عدد الأندية التي لعب لها

لعب أحمد سيد الشهير بـ "زيزو" لثلاث أندية وهي ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي مورينسي

عدد المباريات التي خاضها :

خاض أحمد سيد "زيزو" 121 مباراة منذ بداية مشواره الاحترافي مع الثلاث أندية التي لعب لها، وسجل زيزو 9 أهداف فيما صنع 11 هدفاً أخر .