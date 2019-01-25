شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الزمالك مع بيراميدز 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس الخميس على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع الـ11 للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدورى برصيد 42 نقطة محتلاً المركز الأولى فى جدول ترتيب الدورى المصرى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني .

أحرز أهداف الزمالك كلاً من فرجاني ساسي فى الدقيقة 8 و 65 و محمود علاء فى الدقيقة 42 ، بينما أحرز لبيراميدز كلاً من إريك تراوي و كينو و خربين فى الدقائق 15 و 37 و 85 .

كان بيراميدز قد قرر إقالة حسام حسن من منصب المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل أمام الزمالك 3 / 3 ، و البحث عن مدرب أجنبي جديد.

اهداف مباراة الزمالك و بيراميدز