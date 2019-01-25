بعد الاختفاء الغامض.. "صلاح" يظهر من جديد.. والجمهور: "كنت فين يا فخر العرب"

كتب: ضياء السقا

فتح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مرة أخرى صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إغلاقها مؤخرا.

ونشر صلاح صورة له، الجمعة، على حساباته الرسمية، للترويج لإحدى شركات البريد العالمية.

وكان نجم ليفربول، قد أثار حالة من القلق، بين عشاقه، بعد إغلاقه صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، عقب تغريدة غامضة له مساء الثلاثاء.

وغرد الفرعون على حسابه الشخصي بتويتر، قائلا: "قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي".

واتضح أن إغلاق صلاح لحساباته كان ضمن حملة ترويجية لشركة بريد، تعاقد معها مؤخرا، وهذا ما يترجم معنى تغريدة "حان وقت التواصل الحقيقي"، التي تهدف إلى استخدام الطرود.

وداعب الجمهور صلاح، وتضمنت التعليقات: "حمد لله عالسلامة.. كنت فين يا فخر العرب.. أهلاً يامو ؛ الله على أخلاقك يبو مكة مسبتناش.. اقسم بالله وحشتنا يا اخي.. متعملهاش تاني".

ويأتي ذلك تزامنا مع فترة التألق التي يعيشها حاليا صلاح مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن كين وأوباميانج، فضلا عن وصوله للهدف رقم 50 في مسيرته في البريميرليج، خلال 72 مباراة فقط، ليصبح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الانجاز التاريخي.

ويواجه ليفربول، ليستر سيتي في الجولة الـ24 من الدوري، يوم الأربعاء المقبل.

اقرأ أيضا: اختفاء "صلاح" بعد تغريدة غامضة.. ومصدر مقرب منه يوضح تفاصيل حالته.. و"ليفربول إيكو" تكشف الكواليس