صلاح يعود لـ"السوشيال ميديا" بحملة إعلانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي: أنهى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إيقاف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 3 أيام من إيقافها. وكان صلاح أوقف حساباته على السوشيال ميديا بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، وسط تكهنات مختلفة من وسائل الإعلام. لكن مصدر أكد لمصراوي حينها أن غلق صلاح لحساباته يعود لحملة إعلانية اتفق عليها مسبقا (تابع من هنا). وعادت حسابات نجم ليفربول للعمل بشكل طبيعي ظهر الجمعة، ووضع صورة إعلانية لإحدى الشركات.

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