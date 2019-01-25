- 1/2
- 2/2
قام النجم المصري “محمد صلاح” باستئناف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة تفعيل حساباته في تويتر وانستاجرام وفيسبوك، بعد ظهر اليوم الجمعة.
وقام صلاح بغلق جميع حساباته بشكل مفاجيء أول أمس الاربعاء، دون توضيح الأسباب.
واكتفى هداف ليفربول بكتابة تغريدة قال فيها “حان وقت التواصل الواقعي”.
ونشر صلاح بعد عودته إلى السوشيال ميديا صورة شخصية له مع شعار شركة الشحن الشهيرة DHL، ليؤكد التكهنات التي انتشرت حول دخوله حملة دعائية ضخمة مع الشركة المذكورة، وصفت بالاضخم في التاريخ.عودة صلاح الى السوشيال ميديا باعلان دي اتش ال للشحن (صور: mosalah twitter)
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يُعيد تفعيل حساباته على السوشيال ميديا بصورة DHL لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.