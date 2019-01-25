محمد صلاح يُعيد تفعيل حساباته على السوشيال ميديا بصورة DHL

قام النجم المصري “محمد صلاح” باستئناف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة تفعيل حساباته في تويتر وانستاجرام وفيسبوك، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقام صلاح بغلق جميع حساباته بشكل مفاجيء أول أمس الاربعاء، دون توضيح الأسباب.

واكتفى هداف ليفربول بكتابة تغريدة قال فيها “حان وقت التواصل الواقعي”.

ونشر صلاح بعد عودته إلى السوشيال ميديا صورة شخصية له مع شعار شركة الشحن الشهيرة DHL، ليؤكد التكهنات التي انتشرت حول دخوله حملة دعائية ضخمة مع الشركة المذكورة، وصفت بالاضخم في التاريخ.عودة صلاح الى السوشيال ميديا باعلان دي اتش ال للشحن (صور: mosalah twitter)