وصول بشير علوان رئيس لجنة الاحتكام بالبطولة العربية للكرة الطائرة سيدات

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وصل منذ قليل إلى القاهرة بشير علوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة ورئيس لجنه الاحتكام بالبطوله العربية لأندية السيدات رقم 20.
وذلك من أجل المشاركة في البطولة العربية للسيدات وحضور حفل الافتتاح وفعاليات البطولة ورئاسة الاجتماع الفني للبطولة إلى جانب حضوره الحفل الختامي وتوزيع الجوائز للبطولة والمقرر إقامتهيوم الاثنين الموافق 4 فبراير على ملاعب الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهره الدولي.
وقال الكابتن أحمد عبدالدايم مدير البطولة أنه وصلت إلى القاهره أيضا أعضاء لجنة الاحتكام في البطولة والمكونة من كل من السيد عادل عبدالكريم البناء من البحرين والسيد إبراهيم محمد النعمه
وكان في استقبال رئيس لجنه واعضائها وفد رفيع المستوى من الاتحاد من بينهم المهندس محمد عوض رئيس منطقه الجيزه ورئيس اللجنه العليا للمراسم والبروتوكول والكابتن مسعد عطالله عضو اللجنه العليا للحكام بالاتحاد ونائب رئيس لجنه المراسم والبروتوكول.
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