بالصور.. وزير الرياضة يشهد برنامج "احلم ببكرة" لتنمية قدرات الشباب

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بمركز شباب الجزيرة في اطار الاحتفال بذكري 25 يناير، برنامج " أحلم ببكرة" والذي يهدف إلى بناء شخصية الجيل الجديد من النشء والشباب وهدم كافة الصور السلبية التي تعيق نموه النفسي.

وتدور فعاليات حملة" أحلم ببكرة" حول عدد من ورش العمل الفنية والنفسية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم وثقافة روح الانتماء والمسئولية لدي الجيل الجديد.

كما شهد صبحي برنامج " نحو حياة افضل " والذي يهدف الي تنمية الملكة الابداعية للشباب من خلال ممارسة مجموعة من الانشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالتها المختلفة للعمل على تنمية واستثمار قدرات النشء من كافة الجوانب " البدنية، العقلية، المزاجية " وخلق

جيل متزن قادر على الادارة من خلال برنامج علمى مقنن قائم على تراث حضارى ومكونا ظهيرا شعبيا للعودة للمستقبل.

اكد صبحي علي أهمية الاستثمار في بناء شخصية الطفل والشباب المصري لتنمية قدراتهم وجعلهم جيل قادر علي تحمل المسئولية في الفترة المقبلة وذلك لانهم المستقبل وهم من سيحمل الراية فيما بعد، وأضاف ان هذه البرامج أظهرت ان لها تأثير كبير في شخصية الشباب المصري وتطوير قدراته وامكانياته.

وتبدأ فاعليات برنامج " احلم لبكرة " بورشة عمل " أنت شخص مهم جدا" التي تساعد على توطيد وترسيخ فكرة قيمة الإنسان

وأن قوته وقيمته تكمن في قدراته العقلية والفكرية لا بالعنف ولا لونه أو عرقه أو حتّى دينه لأننا جميعا من خلق الله سبحانه وتعالى.

كما تضم الفاعلية ورشة "أحلم ببكرة" وتتمثل فيها شخصية فرعونية تشجع علي البناء والتنمية وتتحدث على أنه رغم الصعوبات التي مرت بها الشخصية صممت على تحقيق طموحاتها وحلمها بقدرتها على الابتكار و الإبداع، مما يحفز الجيل الجديد و داخلهم قدرات تساعدهم على تحقيق أحلامهم، وتليه عدد من الورش الفنية و النفسية الأخرى مثل انت محبوب، و انت مبدع، و الورش الموسيقية بعدد من الأغاني التحفيزية والوطنية.

وفي ختام الفاعلية تأتي ورشة "مصر عائلتي الكبيرة" لترسيخ مفهوم أن الدولة المصرية هي العائلة الكبيرة للطفل وأنها مثل أمه يجب أن يحافظ عليها ويصونها ويرفض أي إهمال فيها ويحافظ على سلامة ونظافة وطنه، ويتعهد الأطفال بأنهم سيصبحون حراس على وطنهم أمهم الكبيرة مصر.