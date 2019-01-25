إعلان شركة بريد وراء غلق محمد صلاح حساباته على مواقع التواصل

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن سبب إغلاق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". التواصل الاجتماعي "تويتر". قال المصدر، إن صلاح أغلق حسابه بالاتفاق مع شركة بريد أجنبية، مع فتح الحساب مرة أخرى عند بدء حملة الدعاية. وتابع أن الفكرة من حملة الدعايا أن الشركة ترغب في إيصال رسالة مفادها: "إحنا هنوصلك بمحمد صلاح".

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