جروس يُشيد بلاعبي الزمالك ويطالبهم بغلق صفحة بيراميدز

جروس في تدريبات الزمالك كتب - مصطفى جويلي عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب النادي. وأكد جروس للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة عن لقاء أمس الخميس أمام بيراميدز بالدوري الممتاز. كما أشاد المدرب السويسري بالروح التنافسية للاعبي الزمالك بلقاء أمس، مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد فيما هو قادم محليا وإفريقيا. وشدد جروس على اللاعبين بضرورة غلق صفحة لقاء بيراميدز والتركيز في اللقاءات المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل فى الجولة العشرين للدوري الممتاز.

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