الأندية تهدد بعقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد السباحة

كتب - محمد اللاهوني

هددت أندية الجمعية العمومية لاتحاد السباحة بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بسبب ممارسات اتحاد السباحة وتراجعه عن قراراته الانضباطية التى سبق واتخذها للحفاظ على القيم والأخلاق فى الملاعب.

وفوجئت الأندية أعضاء الجمعية العمومية برفع الإيقاف عن أحمد سيد بركات لاعب نادى هليوبوليس السابق الموقوف لمدة موسمين من جانب الاتحاد وتسجيله بنادى الجزيرة، عقب واقعة تعديه بالضرب على مازن قاسم لاعب الأهلى فى الموسم

الماضى عقب مباراة الفريقين معًا وهو ما نتج عنه كسر فك اللاعب وإحداث عاهة مستديمة ولا زالت تلك القضية منظورة أمام القضاء.

واضطر وقتها نادى هليوبولس إلى الاستغناء عن اللاعب انتصارًا للقيم والأخلاق وقام مجلس إدارة هليوبوليس بتقديم اعتذار للنادى الأهلى عن تلك الواقعة البعيدة تمامًا عن السلوك الرياضى.

ولقى قرار اتحاد السباحة برفع الإيقاف عن اللاعب استياء أعضاء الجمعيه العمومية خصوصًا وأنه جاء قبل أيام قليلة من المباريات النهائية لبطولة كأس مصر والدورى العام ، وهو الأمر الذى يتنافى مع الأخلاق الرياضية, وقد يتسبب فى إحداث حالة من الاحتقان بين اللاعبين خاصة خلال المباريات النهائية، ولذا فإن هناك عددًا كبيرًا من الأندية قرروا عقد جمعية عمومية لبحث موقف الاتحاد، ليس هذا فحسب بل والتصعيد للجنة الأولمبية والاتحاد الدولى للسباحة لإيقاف مثل هذا الممارسات التى من شأنها الإضرار باللعبة وزيادة حدَّة الاحتقان.