اتحاد الكرة الطائرة: نرحب بحضور الجماهير لمباريات البطولة العربية للأندية

هناء حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة كتب - محمد صبحي أكدت هناء حمزة عضو الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربي للسيدات أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم يرحب بحضور الجماهير لمتابعة أحداث فاعليات البطولة العربية للأندية، مؤكدة أن أبواب استاد القاهرة مفتوحة أمام الجماهير وعلى ثقة تامة أن الجميع على قدر المسئولية وكلنا ثقة في جماهير العظيمة في الظهور بشكل يليق باسم وسمعة مصر. مفتوحة أمام الجماهير وعلى ثقة تامة أن الجميع على قدر المسئولية وكلنا ثقة في جماهير العظيمة في الظهور بشكل يليق باسم وسمعة مصر. وكشفت حمزة أن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم في اجتماعات مستمرة وعلى تواصل دائمًا بكل اللجان للاطمئنان علي كافة الأمور قبل ساعات من انطلاق البطولة. يذكر أن البطولة العربية للسيدات للطائرة تحضنها مصر في الفترة من اليوم ٢٥ يناير وحتى ٤ فبراير المقبل على الصالة المغطاة رقم ٢ بستاد القاهرة الدولي.

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