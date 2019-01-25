نشر الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام وتويتر" بعد إغلاق حسابه منذ أيام.
كان محمد صلاح كتب منذ أيّام "تدوينة" عبر حسابه على تويتر: " قرار ٢٠١٩.. حان الوقت للحصول على التواصل الحقيقي"،
ووضع صلاح صورة له وهو يبتسم مستقبلًا "طرد" من شركة DHL.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يعود لفتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.