شاهد.. محمد صلاح يعود لفتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

نشر الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام وتويتر" بعد إغلاق حسابه منذ أيام.

كان محمد صلاح كتب منذ أيّام "تدوينة" عبر حسابه على تويتر: " قرار ٢٠١٩.. حان الوقت للحصول على التواصل الحقيقي"،

مما أثار الجدل بين متابعيه حول سبب "التدوينة"، والمقصود منها، قبل أن يغلق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضع صلاح صورة له وهو يبتسم مستقبلًا "طرد" من شركة DHL.