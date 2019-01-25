اونلاين | لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يلعب منتخبا الامارات واستراليا اليوم الجمعة في استاد هزاع بن زايد في نادي العين عند الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، في إطار منافسات دور ربع النهائي في كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم.

لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

وتبث مباراة الامارات ضد استراليا من استاد هزاع بن زايد مباشرة عبر قنوات (Lemar TV - beIN SPORTS MAX 2 HD AR - Alkass EXTRA TWO HD - beIN SPORTS MAX 1 HD - ARAlkass EXTRA One HD).

لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

ويعلق على مجريات مباراة استراليا ضد الامارات الجزائري حفيظ دراجي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، فيما يكون سمير اليعقوبي معلقا عبر قنوات الكأس الرياضية.

لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الإمارات صعد إلى ربع نهائي كأس امم اسيا على حساب قيرغيزستان (3-2)، فيما تأهل منتخب استراليا من بوابة أوزبكستان بصعوبة (4-2) من خلال ركلات الحظ الترجيحية.

وتنقل مباراة الامارات اليوم ضد استراليا على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والاردن، وعند السابعة بتوقيت السعودية، ومع حلول الثامنة بتوقيت الإمارات والعراق.

لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

سيكون أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات على موعد مع التاريخ حال نجاحه بالتسجيل ضد أستراليا في المباراة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين في السادسة مساء اليوم بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس اسيا.

لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

ويحتاج أحمد خليل لتسجيل هدف وحيد ليتقاسم لقب الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات مع اللاعب المعتزل عدنان الطلياني.

وسجل أحمد خليل 51 هدفاً خلف عدنان الطلياني صاحب الـ 52 هدفاً قبل مواجهة أستراليا اليوم.

وحجز منتخب الامارات مقعده في الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزاً صعباً على قيرغيزستان بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء إلى الوقت الاضافي.

لايف .. مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

أما منتخب أستراليا فصعد للدور ربع النهائي بعدما نجح في تحقيق الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ 16 بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.