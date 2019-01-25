اونلاين | كورة لايف بث حي مباراة الامارات واستراليا في كاس الامم الاسيوية| مشاهدة مباراة الامارات واستراليا عبر beIN SPORT مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف بث حي مباراة الامارات واستراليا في كاس الامم الاسيوية| مشاهدة مباراة الامارات واستراليا عبر beIN SPORT مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الكنجارو الاسترالي بطل النسخة الماضية يسعى للتأهل لنصف نهائي البطولة والحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية على أرضه وعلى الرغم من خسارة المنتخب الاسترالي في اول مبارياته أمام الأردن الا أنه نجح في العودة وتقديم مستوى مميز في البطولة بتحقيق 3انتصارات على التوالي كانت كفيلة بوضعه في الدور ربع النهائي في مواجهة صعبة أمام الإمارات تابع لايف مشاهدة مباراة الامارات ضد استراليا بث مباشر اليوم الجمعة 25-1-2019 في كأس أسيا.

على الجانب الأخر يدخل منتخب الإمارات البلد المضيف لقاء اليوم وهو يمني النفس بعبور عقبة الكنجارو الاسترالي وكان منتخب الإمارات قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نظيره منتخب قيزغستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسيعول المنتخب الإماراتي كثيرا على علي مبخوت هداف النسخة الماضية خاصة وأنه يفتقد لأفضل نجومه عمر عبد الرحمن عموري والذي تعرض لإصابة قوية قبل البطولة كورة ستار مشاهدة مباراة الامارات ضد استراليا بث مباشر اليوم الجمعة 25-1-2019 في بطولة كأس أسيا.

ومن المنتظر أن تقوم قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس بنقل مواجهة منتخب الامارات ضد استراليا اليوم الجمعة في بث حي ومباشر بدون تقطيع