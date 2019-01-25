اونلاين | 25 يناير Live7hd | مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019

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يلتقي فريقي الإمارات وأستراليا ضمن بطولة كأس آسيا 2019، ربع النهائي، المنتخب الإماراتي يأمل في البحث عن إنتصار علي حساب المنتخب الأسترالي، في لقاء متكافيء خصوصا أن كلا المنتخبين لم يظهرا، بالشكل المأمول في البطولة، بعد أن صعداً بمجهود قليل إلي هذا الدور، منتخب الأبيض يأمل في الإنتصار من أجل الوصول إلي الدور النصف النهائي من أجل تشريف الكرة العربية.

25 يناير Live7hd | مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر

تنطلق المواجهة بين فريقي الإمارات وأستراليا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

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