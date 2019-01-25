اونلاين | عاجل | كأس آسيا 2019: مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر … 25-01-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل | كأس آسيا 2019: مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر … 25-01-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في استاد مدينة زايد الرياضية أبوابه لاستضافة مواجهة قوية بين كوريا الجنوبية وقطر اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 وذلك في إطار ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019. بإمكانكم متابعة مباراة قطر وكوريا الجنوبية يوم الجمعة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة MAX HD1 .

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