رياضة | خاص.. تعرف على موقف طارق حامد من الانتقال لـ"بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تعرف على موقف طارق حامد من الانتقال لـ"بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك عن موقف الأخير من الرحيل عن الفريق والانضمام إلى صفوف بيراميدز في يناير الجاري.



وأكد المصدر أن حامد رفض نهائيًا فكرة الرحيل عن الزمالك وتمسك بالبقاء مع الفريق حتى مع حصوله على ضعف راتبه وما يتقاضاه مع الزمالك.



وأشار المصدر إلى أن اللاعب سبق ورفض الانضمام إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري بعد الدخول في باب المفاوضات معه ليكرر الرفض في الأيام الجارية.



وكانت إدارة بيراميدز قد طلبت الحصول على خدمات طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبد العزيز مقابل رحيل مهند لاشين وعمرو مرعي ومحمد حمدي إلى صفوف الزمالك ودفع مقابل مادي.