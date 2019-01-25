رياضة | بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة منتخب البرازيل أمام منتخبات مجموعته بـ"كوبا أمريكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة منتخب البرازيل أمام منتخبات مجموعته بـ"كوبا أمريكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة منافسات النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا عن مجموعة سهلة نسبيًا لمنتخب البرازيل، مع منتخبات (فنزويلا - بوليفيا - بيرو".

وتقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، و يشارك منتخبا قطر واليابان بالدعوة بجانب 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات إذ تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول الثاني من كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من المركز الثالث إلى ربع النهائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب البرازيل ضد منتخبات مجموعته:

بوليفيا:

تقابل منتخب البرازيل مع منتخب بوليفيا في 27 مباراة في مختلف البطولات، فاز منتخب السامبا في 18 مباراة وخسر 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وسجل 83 هدف، واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

اكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان من نصيب البرازيل بنتيجة 10-1 في بطولة كوبا أمريكا 1949.

- فنزويلا:

تقابل منتخب البرازيل مع نظيره الفنزويلي في 24 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 21 مباراة، وخسر مباراة وحيدة، بينما تعادل في مباراتين، وسجل 89 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وألغيت مباراة بين منتخب البرازيل ونظيره الفنزويلي في تصفيات كأس العالم في أبريل عام 1957، أما أكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان من نصيب البرازيل بنتيجة 7-0 في كوبا أمريكا 1999.

- بيرو:

التقي منتخب البرازيل مع منتخب بيرو في 30 مباراة بمختلف البطولات، حقق20 انتصارًا، و3 هزائم، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما، وسجل 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.