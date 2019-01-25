رياضة | تاريخ مواجهات منتخب قطر ضد منتخبات مجموعته بـ"كوبا أمريكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات منتخب قطر ضد منتخبات مجموعته بـ"كوبا أمريكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة منافسات النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا عن وقوع منتخب قطر في مجموعة نارية بجانب منتخبات: الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

وتقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، و يشارك منتخبا قطر واليابان بالدعوة بجانب 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات إذ تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول الثاني من كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من المركز الثالث إلى ربع النهائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب قطر ضد منتخبات مجموعته بـ"كوبا أمريكا":-

- الأرجنتين:

تقابل المنتخب القطري مع نظيره الأرجنتيني مرة وحيدة في مواجهة ودية جمعتهما في 16 نوفمبر لعام 2005، وفاز منتخب التانجو بثلاثة أهداف سجلها (ريكيلمي - ريكاردو كروز - روبرتو أيالا).

- أوروجواي:

تقابل منتخب قطر مع منتخب أوروجواي مرة وحيدة أيضًا وكانت مواجهة ودية جمعتهما في 13 نوفمبر لعام 2009، وفاز المنتخب القطري بهدفين دون رد سجلهما (فابيو سيزار).

- كولومبيا:

لم يتقابل المنتخب القطري مع نظيره الكولومبي اطلاقًا، وستكون مباراتهما في بطولة كوبا أمريكا الأولي بينهما.