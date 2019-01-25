رياضة | كوبا أمريكا 2019 .. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات المنتخب الياباني ضد منتخبات مجموعته؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا 2019 .. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات المنتخب الياباني ضد منتخبات مجموعته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك المنتخب اليابان في النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات (تشيلي - الاكوادور - وأوروجواي).

و يشارك منتخبا اليابان وقطر ببطولة كوبا أمريكا بعد دعوتهما من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية للإنضمام لـ10 منتخبات لاتينية مشاركة بالبطولة، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات إذ تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول الثاني من كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من المركز الثالث إلى ربع النهائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب اليابان ضد منتخبات مجموعته:

- تشيلي:

تقابل المنتخب الياباني في مباراتين ضد منتخب تشيلي، المواجهة الأولي كانت مباراة ودية اقيمت في يناير 2008 وانتهت بالتعادل السلبي، أما المباراة الثانية كانت في كأس "كيرين" وفاز الساموراي الياباني برباعية نظيفة.

- أوروجواي:

واجه منتخب اليابان نظيره منتخب أوروجواي في 4 مباريات ودية، خسر 3 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

- الأكوادور:

واجه منتخب اليابان نظيره الاكوادوري في مباراتين سابقتين كان الفوز حليفه في المواجهتين، الأولي كانت في بطولة كأس كيرين في 28 مايو 1995 وفاز منتخب الساموراي بنتيجة 3-0، والثانية كانت مواجهة ودية اقيمت في 30 مارس 2006 وفاز بها المنتخب الياباني ايضًا 1-0.