رياضة | تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن بحثهم على عرض لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتحفظهم على بقائه مع الفريق.



وأكد المصدر أن إدارة الزمالك متحفظة على مستوى محمد إبراهيم بعد حصوله على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه مع الفريق وتراجع أدائه.



وأشار المصدر إلى أنه حال تعاقد الزمالك مع أفشة لاعب فريق بيراميدز وإتمام صفقة أحمد زيزو المحترف في الدوري البرتغالي سيتم رحيل محمد إبراهيم بسبب وجود وفرة عددية في مركز صانع الألعاب.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة يوم الثلاثاء القادم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.