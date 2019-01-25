رياضة | تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب النادي.
وأكد جروس للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة عن لقاء أمس الخميس أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.
كما أشاد المدرب السويسري بالروح التنافسية للاعبي الزمالك بلقاء أمس، مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد فيما هو قادم محليا وإفريقيا.
وشدد جروس على اللاعبين بضرورة غلق صفحة لقاء بيراميدز والتركيز في اللقاءات المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل فى الجولة العشرين للدوري الممتاز.
الزمالك يبحث عن عرض لرحيل نجم الفريق
وأكد المصدر أن إدارة الزمالك متحفظة على مستوى محمد إبراهيم بعد حصوله على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه مع الفريق وتراجع أدائه.
وأشار المصدر إلى أنه حال تعاقد الزمالك مع أفشة لاعب فريق بيراميدز وإتمام صفقة أحمد زيزو المحترف في الدوري البرتغالي سيتم رحيل محمد إبراهيم بسبب وجود وفرة عددية في مركز صانع الألعاب.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة يوم الثلاثاء القادم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.
عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات
اقترب مسؤولو الزمالك من حسم التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب فريق موريرينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك اتصالات قوية مع اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة، وأن هناك اتفاق مبدئي لانضمام زيزو للفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وأضاف المصدر ذاته بأن زيزو لاعب جوكر يشارك في مركز الجناح ووسط الملعب والارتكاز وصانع اللعب، وفي حالة إتمام الصفقة بشكل نهائي سيكون إضافة كبيرة إلى نادي الزمالك.
وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع الدولي المغربي خالد بوطيب قادما من مالاتيا سبور التركي لمدة لثلاث سنوات ونصف.
مدرب الزمالك الأسبق: اللاعبون يخوضون مباريات الدوري بحماسة وغيرة لم تحدث منذ فترة
أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة بأن الأهلي سيواجه منافسة شرسة للمنافسة على الدوري من الزمالك وبراميدز.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مباراة الزمالك وبراميدز كانت ذات طابع أوروبي والمنافسة الجميلة بينهما سر خروج المباراة بهذا الشكل".
وأضاف :"الأهلي قدم مباراة جيدة أمام المقاصة وأجايي قدم طاقة إيجابية ورمضان صبحي صفقة رابحة للأهلي في يناير".
وتابع :"الأهلي سيواجه منافسة شرسة من كل من الزمالك وبراميدز".
وأردف قائلا :"لاعبو الزمالك يؤدون بروح وغيرة على اسم النادي وهذا لم يحدث منذ فترة".
وواصل : " فرجاني ساسي لم يسجل هدف فقط وإنما قدم آداء أكثر من رائع".
وعن علاقته بالأندية التي يشرف على قيادتها: " تحدث في أحسن العائلات ولست مجبرا على تسجيل الأهداف دومًا ولكن شرط بناء فريق وتقديم نتائج طيبة وهذا ما حدث مع بتروجيت".
وأضاف :"من الممكن أن يكون هناك ثقة زائدة بيني وبين سموحة وهذا سبب عدم وضعي الشروط الجزائية في تعاقدي مع الأندية التي أدربها لأن علاقتي محترمة معهم".
واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : " لازمني سوء التوفيق مع سموحة وأتمنى لهم التوفيق".
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