رياضة | الزمالك يبحث عن عرض لرحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبحث عن عرض لرحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن بحثهم على عرض لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتحفظهم على بقائه مع الفريق.



وأكد المصدر أن إدارة الزمالك متحفظة على مستوى محمد إبراهيم بعد حصوله على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه مع الفريق وتراجع أدائه.



وأشار المصدر إلى أنه حال تعاقد الزمالك مع أفشة لاعب فريق بيراميدز وإتمام صفقة أحمد زيزو المحترف في الدوري البرتغالي سيتم رحيل محمد إبراهيم بسبب وجود وفرة عددية في مركز صانع الألعاب.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة يوم الثلاثاء القادم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.