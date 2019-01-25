رياضة | جماهير المحلة تذبح "خروفا" لفك النحس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المحلة تذبح "خروفا" لفك النحس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني والذي أقيم اليوم علي ملعب غزل المحلة الرئيسي، ذبح خروف من قبل بعض جماهير الفريق لفك النحس.

وحضر عدد كبير من جماهير المحلة المران الرئيسي اليوم قبل مواجهة الرجاء يوم الاحد المقبل، لتشجيع اللاعبين وحثهم علي أهمية المباراة واقتناص الثلاث نقاط.

ويستضيف المحلة صاحب ال 24 نقطة في المركز السابع، نظيره فريق الرجاء بقيادة محمد ابراهيم، متصدر المجموعة برصيد 28 نقطة.

يسعي المحلة عن العودة للانتصارات بعد التعادل السلبي مع تلا بالجولة الماضية، بينما يخوض الفريق المطروحي المباراة أملا في اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة صدارة المجموعة، وتعويض الهزيمة بالجولة الماضية من فريق المنصورة.

وفي نفس السياق أجري غزل المحلة مجموعة من الصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق مثل بسام ماهر لاعب نادي انبي والداخلية، واسلام حسين اعارة من سيراميكا، ومحمود البركي لاعب بدر، وهاني عادل لاعب فاركو، وخالد رسلان صانع ألعاب شربين، ومحمد اسامة البشبيشي حارس مرمي الاهلي السابق، ومحمد العربي حارس طنطا الاسبق، وعلي صخر جناح الاسماعيلي اعارة 6 اشهر، أحمد عاشور مهاجم ناشئين حرس الحدود.