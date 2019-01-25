رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن موعد الإعلان عن المدرب الجديد لـ"بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن موعد الإعلان عن المدرب الجديد لـ"بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، أنه سيعلن عن الجهاز الفني الجديد للفريق مساء اليوم الجمعة.

وكتب "تركي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الاعلان عن المدرب النهاردة المساء إن شالله بعد انتهاء الاجتماع ... مدرب كبير ودولي ودرب اندية ومنتخبات ... لدينا ٣ خيارات جاهزه وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالاً".

تركي آل الشيخ ينشر السيرة الذاتية لـ 3 مدربين من العيار الثقيل لقيادة بيراميدز نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، السيرة الذاتية لعدد من المدربين الكبار في عالم التدريب لاختيار أحدهم لقيادة بيراميدز اف سي خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق. وكان المستشار تركي أل الشيخ أكد أنه سيعقد اجتماعا هاما غدا مع حسام البدري وأحمد حسن، وسيف الوزيري لبحث التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة التوأم. وكتب أل الشيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والاستاذ سيف الوزيري ومجموعة من الاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد". وكان بيراميدز اف سي خطف تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 من ميدان الزمالك في ملعب بتروسبورت مساء أمس الخمس، في المباراة المؤجلة من التاسع من بطولة الدوري الممتاز. وتعادل الزمالك مع بيراميدز 3 - 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني .

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