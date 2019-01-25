رياضة | ميسي يقرب برشلونة من خطف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقرب برشلونة من خطف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي برشلونة الإسباني، من التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويببحث إدارة نادي برشلونة الاسباني، عن جلب مهاجم على مستوى مميز خلال الفترة المقبلة، ليكون البديل الأمثل للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

ووفقًا لما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، فإن مسئولي النادي الكتالوني يستهدفون التعاقد مع النجم الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج.

وألمح الموقع الإسباني الشهير إلى أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، قد أعطى الضوء الأخضر على إتمام هذه الصفقة، لدعم خط هجوم البارسا.

الجدير بالذكر أن فيرنر مهاجم لايبزيج يعد واحد من الأسماء المطروحة على قائمة تعاقدات الغريم التقليدي ريال مدريد بعدما قدم بيريز عرضا بـ40 مليون يورو لضم اللاعب إلا أن لايبزيج طلب 70 مليون يورو.

وكشف الموقع، أن برشلونة على مقربة من توجيه صفعة قوية لريال مدريد في صفقة فيرنر بالتعاقد معه وجلبه للكامب نو.