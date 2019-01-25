رياضة | اتحاد الكرة: عدم التأهل لنهائي إفريقيا 2019 يعني رحيل أجيري

اشترط مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وصول المنتخب الوطني الأول للمباراة النهائية خلال منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، لاستمرار الجهاز الفني حتى نهائيات كأس العالم.

وعقد أبوريدة جلسة بالساعات الماضية مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، وطالب بتحقيق اللقب القاري خاصةً أن البطولة تُقام فعاليتها بالقاهرة منتصف العام الجماهيري.

وأكد أبوريدة، على أنه لن يقبل بغير الوصول للمباراة النهائية، حتى لا يتم إقالة الجهاز الفني بالكامل، قبل التجهيز للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر2022.

واختتم أبوريدة حديثه، أنه سيقدم كل الدعم للجهاز الفني وسيتم الموافقة على كل متطلباتهم من أجل إسعاد الشعب المصري، وسيلبي الشروط المطلوبة قبل إنطلاق البطولة.

كان الاتحاد الإفريقي "كاف"، أعلن عن فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية العام الحالي، عقب اكتساح جنوب إفريقيا بعملية التصويت بنتيجة 16_1، والتي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار.