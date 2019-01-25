رياضة | "حركات" سمالوط ينتقل إلى ناصر ملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حركات" سمالوط ينتقل إلى ناصر ملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع مجلس إدارة نادي مركز شباب ناصر ملوي برئاسة أحمد الصواف من التعاقد مع اللاعب مصطفي حركات لاعب مركز شباب سمالوط علي سبيل الإعارة لمده سته اشهر وذلك من أجل تدعيم الفريق في فتره الانتقالات الشتوية . وعقب انتقاله إلى فريقه الجديد أعرب حركات عن سعادته بانتقاله إلى نادي مركز شباب ناصر ملوي متمنيا تحقيق البقاء لفريق ناصر ملوي هذا الموسم. وأضاف أن المباراة القادمة مع فريق الاعلاميين، ستكون صعبه موضحا أن فريق المنافس من الفرق القوية كما أنه في مركز متقدم في القسم الثاني، متمنيا تحقيق الفوز علي فريق الاعلاميين . وإختتم حديثه بأن لاعبي فريق ناصر ملوي لهم خبرات في دوري القسم الثاني متمنيا تحقيق الاضافه مع فريقه الجديد.

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