رياضة | جولة حاسمة في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة حاسمة في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعدما تمّكن دكرنس من حسم بطاقة العبور لدورة الترقى، قبل جولتين من نهاية منافسات المجموعة العاشرة، للقسم الثالث، تنطلق غدا السبت منافسات الجولة ٢١ والتى قد تكون حاسمة فى تحديد الهابط لدورى القسم الرابع.

دكرنس الصاعد لدورة الترقى وصاحب الصدارة برصيد ٥٠ نقطة، يسعى لمواصلة انتصاراته والحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، حينما يستضيف فريق غزل دمياط، صاحب المركز الرابع، برصيد ٢٧ نقطة .

ويلتقي ورفؤاد صاحب المركز الثانى برصيد ٤١ نقطة، مع فريق شربين صاحب المركز الثالث برصيد ٣٧ نقطة والذى يسعى لاستعادة الإنتصارات وانهاء الموسم بالمركز الثانى.

الرباط والانوار صاحب المركز الأخير برصيد ١٥ نقطة سيسعى جاهدا من أجل تحقيق فوز ثمين خارج الديار من أجل الإبتعاد عن منطقة الهبوط حينما يحل ضيفا على بلقاس صاحب المركز السابع برصيد ٢١ نقطة والذى يسعى لتأكيد بقاؤه بالقسم الثالث لموسم جديد .

المطرية صاحب المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة، يستضيف نظيره فريق فارسكور صاحب المركز قبل الأخير برصيد ١٨ نقطة فى مباراة قوية ومرتقبة وقد تكون حاسمة فى بقاء وهبوط أي الفريقين .

بنى عبيد صاحب المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة، يسعى لمواصلة صحوته المتأخرة، وتحقيق فوز جديد قد يضمن له البقاء والابتعاد عن منطقة الهبوط حينما يستضيف المنزلة صاحب المركز السادس برصيد ٢٥ نقطة والذى ضمن البقاء.

مياه الدقهلية الحصان الاسود بالمجموعة وصاحب المركز الخامس برصيد ٢٦ نقطة يواجه نظيره فريق ميت الخولى صاحب المركز العاشر برصيد ١٩ نقطة والذى يسعى للعودة بنقاط المباراة الثلاث من أجل الاقتراب من من منطقة الوسط بجدول ترتيب المجموعة .

ترتيب المجموعة العاشرة :

1 دكرنس 50 نقطة

2 بورفؤاد 41 نقطة

3 شربين 37 نقطة

4 غزل دمياط 27 نقطة

5 مياه الدقهلية 26 نقطة

6 إتحاد المنزلة 25 نقطة

7 بلقاس 21 نقطة

8 المطرية 21 نقطة

9 بنى عبيد 20 نقطة

10 ميت الخولى 19 نقطة

11 فارسكور 18 نقطة

12 الرباط والأنوار 15 نقطة