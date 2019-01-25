رياضة | عاجل.. محمد صلاح يعيد فتح حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يعيد فتح حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بإعادة فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا منذ قليل.

ونشر الفرعون المصري صورة لأحد شركات الشحن العالمية في حملة إعلانية جديدة يقودها صلاح.

وقامت شركة الشحن بالتوقيع مع محمد صلاح في مايو الماضي، ليكون سفيراً لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين المقبلين.



وكان صلاح قد أغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ليثير الغموض، قبل أن يتم الكشف عن سر إغلاق حساباته.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

محمد صلاح ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

انفرد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميير ليج.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الموسم الحالي إلى 16 هدفًا لينفرد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن بيير أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام ولكل منهما 14 هدفًا.

ونجح محمد صلاح في الوصول إلى هدفه الـ50 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 48 هدفًا منهما مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي.

وأصبح صلاح هو رابع أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث يسبقه أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.