انت الان تتابع تفاصيل خبر قرعة كوبا أمريكا تضع قطر في مجموعة نارية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 03:50 مساءً - أوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي سحبت، فجر الجمعة، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، منتخب قطر في مجموعة نارية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والأوروغواي.

وبات على "العنابي" القطري مواجهة منتخبين من العيار الثقيل في المجموعة الثانية، وهنا يدور الحديث حول رفاق "البرغوث" ليونيل ميسي، وزملاء الكولومبي خاميس رودريغيز.

ويضم منتخب الأرجنتين كوكبة من أبرز اللاعبين، على غرار أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا وغونزالو هيغواين وسيرجيو أغويرو، أما منتخب كولومبيا فيضم في تشكيلته أسماء وازنة مثل خوان كوادرادو ورادميل فالكاو وياري مينا وخوان كينتيرو.

على صعيد متصل، رأفت القرعة بمنتخب البرازيل، مستضيف البطولة؛ إذ سيلاقي منتخبات بوليفيا وفنزويلا والبيرو، في حين ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الأوروغواي وتشيلي والإكوادور واليابان.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" قد وجَّه دعوةً لـ"العنابي" القطري، في أبريل 2018، على هامش النسخة الثامنة والستين من "الكونغرس" اللاتيني، حيث تتدرج البطولة في إطار استعداد "العنابي" للمشاركة في النسخة المونديالية المقبلة التي تستضيفها قطر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شتاء عام 2022.

وتقام فعاليات البطولة القارية، التي تُعد الأقدم بالعالم بين جميع البطولات على مستوى المنتخبات، بين الـ14 من يونيو والـ7 من يوليو العام الجاري، بمدن بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري وريو دي جانيرو وسالفادور وساو باولو.

وتفتتح فعاليات البطولة على استاد "مورومبي" في سو باولو، في حين تقام المباراة النهائية على استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.

ويستحوذ منتخب الأوروغواي على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا برصيد 15 لقباً، يليه المنتخب الأرجنتيني بلقب أقل، ثم البرازيل بثمانية ألقاب، وذلك على مدار 45 نسخة سابقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تنظم فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا، كما أن منتخب تشيلي سيدخل البطولة بصفته بطلاً للنسختين الماضيتين، عامي 2015 و2016.