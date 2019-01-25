شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرتغال يهدد رونالدو بسبب تهربه الضريبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- "القانون بسيط، أي خروج على القانون قد يؤدي إلى خسارة الأوسمة الممنوحة من قبل الدولة"، جاء هذا التصريح من مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس دولة البرتغال، ضمن تهديده لمواطنه كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بسحب كافة الأوسمةالتي مُنحت له من بلاده، بعد فوز البرتغال ببطولة يورو 2016.

وأضاف رئيس البرتغال، يجب أن يأخذ القانون مجراه ويقرر ماذا سيحدث.

ومن جانبه، قال ميجيل ألبوكويركوي، عمدة جزيرة ماديرا البرتغالية (مسقط رأس رونالدو) : تمثال اللاعب سيبقى في الجزيرة لأنه إنسان طيب وليس مجرم، هو أكثر شخصية برتغالية ذو أهمية وبريق في العالم.

يذكر أن رونالدو قد اعترف بالتهرب الضريبي وقت تواجده في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، ليقبل تهمة الحبس لمدة عامين مع دفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو.

جاءت تلك العقوبة بعد محاكمة رونالدو أمام نيابة محكمة مدريد، الثلاثاء الماضي.