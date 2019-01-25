شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن صفقة جديدة من نادي موريرينسي البرتغالي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستمر نادي الزمالك المصري في جلب الصفقات التي تدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك من خلال توقيع المصري أحمد سيد، الشهير بـ "زيزو"، لاعب وسط نادي موريرينسي البرتغالي، للقلعة البيضاء منذ أيام، لتصبح تلك الصفقة هي الثانية التي يعلن عنها أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بعد إعلانه عن ضم المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية.

وقد جائت صفقة لاعب موريرينسي من خلال ترشيح محمد الحبشي وكيل المدير الفني بالزمالك، وموافقة كريستيان جروس، مدرب الأبيض.

ووقع زيزو مع الزمالك على عقد مدته 3 مواسم ونصف،ومن المنتظر وصول البطاقة الدولية له خلال الساعات المقبلة، كي يشارك مع الزمالك في مبارياته القادمة.

يبلغ زيزو 23 عامًا، وسبق أن لعب لأندية وادي دجلة وليرس البلجيكي، قبل أن ينضم إلى موريرينسي البرتغالي.

يذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز، بمجموع نقاط 42 نقطة، بعد تعادله أمس مع منافسه بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بمجموع نقاط 39 نقطة.