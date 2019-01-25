شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يطالب باستمرار البحث عن سالا المفقود على متن الطائرة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت فرق البحث عن الطائرة المفقودة التي اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، وكان على متنها إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي الإنجليزي، عن توقفها عن عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب نادي برشلونة، بالاستمرار في عمليات البحث عن مواطنه إيميليانو سالا، ناشرًا صورة سالا على حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب عليها "بما أن هناك احتمالات وبصيص من الأمل، من فضلكم نطلب منكم لا تتوقفوا عن البحث من أجل سالا، كل الدعم لعائلته وأصدقائه".

يذكر أن سالا كان قادمًا إلى نادي كارديف سيتي الإنجليزي قادمًا من نانت الفرنسي في صفقةٍ بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو، ولكن فُقد الاتصال بالطائرة الخاصة التي كان على متنها.