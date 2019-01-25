الإمارات تصطدم بأستراليا وموقعة نارية بين قطر وكوريا

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تتسلح الإمارات بأرضها وجماهيرها عندما تواجه أستراليا.. فيما يحتضن استاد مدينة زايد الرياضية مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر.. ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل

تبحث الإمارات عن تحقيق انتصارها الأول على أستراليا، عندما يلتقي المنتخبان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس آسيا 2019، وتتسلح الإمارات بأرضها وجماهيرها عندما تواجه أستراليا، للتغلب على تفوق الكنغر الأسترالي في تاريخ المواجهات، وسبق أن التقى المنتخبان معًا 5 مرات، وكان الفوز حليف أستراليا في آخر 3 مواجهات وجميعها كانت لقاءات رسمية، بينما سيطر التعادل على مباراتين وديتين.

وتعادل المنتخبان سلبيًا في أول مباراتين جمعتهما عامي 2011 و2014، بينما كان اللقاء الرسمي الأول في نصف نهائي كأس آسيا نسخة 2015، وانتهى بفوز أستراليا بثنائية دون رد، والتقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم الأخيرة، حيث فازت أستراليا ذهابًا على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي 1-0، ثم كررت فوزها في الإياب ولكن

وتعادل المنتخبان سلبيًا في أول مباراتين جمعتهما عامي 2011 و2014، بينما كان اللقاء الرسمي الأول في نصف نهائي كأس آسيا نسخة 2015، وانتهى بفوز أستراليا بثنائية دون رد، والتقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم الأخيرة، حيث فازت أستراليا ذهابًا على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي 1-0، ثم كررت فوزها في الإياب ولكن بنتيجة 2-0.

ودعا ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات، فريقه إلى الاستفادة من اللعب أمام جماهيره، من أجل مواصلة مساعيه لإحراز اللقب للمرة الأولى، وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين: "المباراة لن تكون سهلة ونحن نحترم أستراليا كثيرا. إنه فريق قوي ومنظم وجماهيرنا تدرك أننا سنقاتل لنسعدهم ونتأهل للدور قبل النهائي، وعلينا الاستفادة من اللعب أمام جماهيرنا. حضورهم سيساعدنا في المضي قدما".

وسينتظر المنتخب الإماراتي المزيد من الدعم من جماهيره في استاد هزاع بن زايد في العين، الذي يتميز بمدرجاته القريبة من أرض الملعب، بعد ظهور العديد من المقاعد الفارغة في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي خلال المباريات السابقة لأصحاب الأرض في البطولة.

وأضاف زاكيروني: "اللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا سيمثل حافزا كبيرا لنا. نأمل أن نرى أعدادا ضخمة من الجماهير في المباراة ونتأهل للدور قبل النهائي حتى نسعد كل الناس، وكل العوامل في مصلحتنا. الجماهير وتصميم اللاعبين وطموحهم في التأهل إلى الدور قبل النهائي. هذا يضع أيضا بعض الضغط على اللاعبين وأنا واثق أنهم على دراية بذلك وسيلعبون بروح عالية من أجل الفوز بالمباراة".

ولن يستطيع المدافع خليفة مبارك استكمال مشوار البطولة مع المنتخب الإماراتي عقب إصابته بكسر في الساق خلال الفوز 3-2 على قيرغيزستان في دور الستة عشر هذا الأسبوع، لكن زاكيروني لا يرى أي مشكلة، قائلا: "خليفة مبارك أصيب ولن يلعب المباراة القادمة. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أرسله إلى ألمانيا للخضوع لجراحة".

واهتزت شباك الإمارات في جميع مبارياتها الأربع حتى الآن، وهو أمر يقلق المدرب الإيطالي لكنه أبدى أيضا ارتياحه لأن مهاجميه يسجلون أهدافا أكثر في المقابل، ومضى قائلا: "من المعروف أنني مدرب لا يحب استقبال أي هدف وفي كأس الخليج الأخيرة لم نستقبل أي هدف. هذا يثير بعض القلق لكني واثق أننا نمتلك لاعبين جيدين ولدينا المبادرة للتسجيل".

منتخب أستراليا سيواجه الإماراتي، بتشكيلة كاملة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بعدما تعززت صفوفه، بعودة جناحه أندرو نابوت، الذي شفي من الإصابة، ولن يغيب عن المنتخب الفائز بالنسخة الماضية للبطولة، خلال مواجهة الإمارات، سوى لاعب خط الوسط الموقوف توم روجيتش.

وما زال جراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأسترالي، في حيرة قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة، وقال أرنولد، في المؤتمر الصحفي: "عادة ما أعلن عن تشكيلة الفريق في ليلة المباراة أو بعد انتهاء آخر حصة تدريبية، لكنني قررت ألا أقوم بذلك في اللقاء من أجل التأكد من جاهزية جميع اللاعبين".

وواصل منتخب أستراليا حملته نحو الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الثانية تواليا، بعدما تغلب على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح، في دور الـ16، الإثنين الماضي، حيث يسعى أرنولد لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبيه لتجنب الشعور بالإرهاق.

وأشار جراهام أرنولد: "لعبنا منذ 3 أيام فقط، وأريد رؤية تدريبات اللاعبين اليوم ومدى استعداداتهم للمباراة. أرغب في الاطمئنان على جاهزيتهم من الناحية الذهنية، وسوف أتخذ القرار بشأن التشكيل صباح المباراة".

ورغم فوز أستراليا باللقب، حينما استضافت البطولة على ملاعبها قبل 4 أعوام، لكن أرنولد يرى أن تلك ميزة اللعب في الديار ليست دائما ضمانا للنجاح.

وشدد أرنولد: "يمكن أن يكون ذلك عاملا مساعدا أو أنها تتسبب في أمور معاكسة، وتضع الكثير من الضغوط على لاعبي المنتخب صاحب الأرض، وهذا ليس له علاقة بنا. كل ما يمكننا القيام به هو إعداد أنفسنا بشكل صحيح وأن نكون جاهزين".

كما يحترضن استاد مدينة زايد الرياضية، اليوم في تمام الساعة الثالثة، مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر ضمن منافسات الدور ذاته، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل، ولعبت كوريا الجنوبية ضد قطر 10 مباريات قبل مواجهة ثمن نهائي كأس آسيا اليوم، ونجح المنتخب الكوري الأول لكرة القدم في الفوز 5 مرات، وهُزم في 3 لقاءات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

وكانت أول مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية ضد قطر في منافسات بطولة كأس آسيا نسخة 1980، وفاز المنتخب الكوري الأول لكرة القدم بهدفين دون رد، فيما حقق العنابي أول فوز خلال بطولة مدينة الأسد، حينما فاز بنتيجة 2/1.

وتغلب العنابي على المنتخب الكوري في مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر ضمن منافسات بطولة كأس آسيا عام 1984، بهدف دون رد، وتعود آخر مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية ضد قطر إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، التي أُقيمت يوم 13 من شهر يناير عام 2018، وهُزم المنتخب الكوري بثلاثية مقابل هدفين.

وقبل مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر اليوم، ظهر المنتخب الكوري بمستوى مميز في بطولة كأس آسيا 2019، حيث تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الفلبين، وقيرغيزستان، والصين، قبل الإطاحة بالبحرين من ثمن النهائي.

واحتل منتخب قطر صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة أيضًا من الفوز على لبنان، وكوريا الشمالية، والسعودية، وتغلب على العراق بهدف دون رد في ثمن النهائي، ويأمل الفوز في مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر اليوم.

وشهد تدريب منتخب قطر استقرار الإسباني فيليكس سانشيز، على بديلي عبد الكريم حسن وعاصم مادبو اللذين سيغيبان عن مواجهة الغد بسبب الإيقاف، ومن المنتظر أن يشارك كريم بوضياف بدلاً من مادبو في وسط الملعب كلاعب ارتكاز، وعبد الكريم سالم العلي بدلاً من عبد الكريم حسن في مركز الظهير الأيسر.

وظهر لاعبو العنابي بصورة جيدة في التدريب الأخير، مما يعكس جاهزيتهم لخوض المباراة الأهم في البطولة القارية، لأن الفوز يعني تحقيق إنجاز كبير لهم بالوصول إلى نصف النهائي.

من جانبه، يتوقع باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية صعوبة المباراة، لا سيما أنها أمام منافس جيد للغاية ويمتاز بالتنظيم المميز في الدفاع والهجوم كما لديهم لاعبون جيدون من الناحية الفنية ويمتازون بالسرعة ويديرهم مدرب يعرفهم جيدا.

وأشار بينتو إلى أن لقاء اليوم سيكون مختلفا عن المواجهات السابقة لأن كلا الفريقين يسعى إلى الاستحواذ على الكرة وأخذ زمام المبادرة في الهجوم، وأضاف أن الغيابات شيء طبيعي في كرة القدم وأن أكثر ما يقومون به هو البحث عن أفضل الحلول لتعويض غيابه، مقللا في الوقت نفسه من أهمية عدم نجاح سون هيونج -مين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التسجيل حتى الآن، لأن المهم عنده هو الفوز واستغلال الفرص العديدة التي تسنح لهم في كل مباراة.