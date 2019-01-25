انت الان تتابع بعد اختفاء استمر لـ48 ساعة.. عودة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
لم يستمر اختفاء محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عن مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك وإنستجرام»، سوى 48 ساعة، حيث ظهر الفرعون المصري، اليوم الجمعة، من جديد بعد أن فاجأ متابعيه بغلق حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء الماضي، عقب تغريدته الغامضة التي كتبها مساء الثلاثاء، والتي أثارت الجدل والتساؤلات لدى العديد من متابعيه حول معنى التغريدة، عندما كتب نجم الريدز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "2019، حان الوقت للتواصل الحقيقي".
وتألق محمد صلاح مؤخرا مع ليفربول، وذلك بعد أن قاده لتحقيق العديد من الانتصارات المتتالية، ووصل لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي منذ بداية مشاركاته مع تشيلسي، كما يقدم صلاح مستوى متميزا مع الريدز، حيث يحتل صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفا، بينما يحتل فريقه صدارة الدوري برصيد 60 نقطة. pic.twitter.com/6relA6eGoS —
وتألق محمد صلاح مؤخرا مع ليفربول، وذلك بعد أن قاده لتحقيق العديد من الانتصارات المتتالية، ووصل لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي منذ بداية مشاركاته مع تشيلسي، كما يقدم صلاح مستوى متميزا مع الريدز، حيث يحتل صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفا، بينما يحتل فريقه صدارة الدوري برصيد 60 نقطة.— Mohamed Salah (@MoSalah)
January 25, 2019
وفي احتفالها بمرور 50 عامًا على وجودها في السوق العالمية، أعلنت شركة "دي إتش إل إكسبريس" –المتخصصة في الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم- أنها ستتعاون مع محبي صلاح في المنطقة من أجل الوصول إلى صلاح وتوصيل الطرود التي تعبر عن مساندة النجم وتقديرهم له، وقد صرحت الشركة أنه سيفوز 50 شخصا ممن يسجلون على موقعهم لإرسال هداياهم إلى محمد صلاح أينما يكن.
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