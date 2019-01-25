الامارات | بث مباشر مباراة الإمارات وأستراليا في كأس آسيا 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الإمارات وأستراليا في كأس آسيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى المنتخب الوطني، خلال المواجهة المهمة والصعبة التي تجمعه مع منتخب أستراليا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد في العين، في الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا (الإمارات 2019)، إلى تحقيق خمسة أهداف أساسية، تتمثل في الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، والثأر من منتخب أستراليا، وفك العقدة الأسترالية التي عاناها المنتخب في الفترة الماضية، ونيل شرف إقصاء حامل لقب البطولة من المنافسة، والظهور بصورة مشرّفة ترضي الجماهير الإماراتية، بعدما ظهر الأبيض بأداء غير مقنع في مبارياته السابقة، فضلاً عن أن المنتخب يتطلع لكتابة تاريخ جديد، لأن تخطيه عقبة أستراليا سيقربه كثيراً من تحقيق حلمه التاريخي بالفوز باللقب الآسيوي، بعدما سبق له نيل لقب الوصيف وصاحب المركز الثالث في البطولة.

وتقدم "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً لأهم أحداث المباراة التي ستبدأ في الثامنة مساءً من خلال نقل أهم ما سيحدث في المباراة فيما يلي: