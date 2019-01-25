شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعيد فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غلقها على مدار اليومين الماضيين.

ويشارك محمد صلاح في حملة دعائية لإحدى شركات الشحن، ومن بين بنود الحملة قيامه بغلق حساباته بشكل مؤقت، لتعود للعمل مرة أخرى ويظهر في صورة مع منتجات الشركة.