شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو ينتظم في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك جيرالدو في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بعد أن تخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.