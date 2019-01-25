شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: الفوز على بتروجت بداية تصحيح المسار.. وكل الصلاحيات لـ«أبوجريشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفوز على بتروجت والقفز 3 مراكز مرة واحدة في ترتيب الدوري العام، بداية تصحيح المسار، بعد تولي الكابتن على أبوجريشة مسؤولية الإشراف الفني العام على النادي وكل قطاعاته.

وقال «عثمان»، في تصريحات خاصة، إنه يجب على الجماهير الصبر والانتظار، مؤكدًا أن المجلس لم يبخل على الفريق، وأن جميع الصفقات الشتوية التي حسمها كانت قوية، مشيرًا إلى أن أهداف اللاعب شلونجو تؤكد قوة هذه الصفقات.

وأكد أن «أبوجريشة» لديه كل الصلاحيات بالنادي من الناحية الفنية، وعمله لا يتعارض مع المدير الفني كما يروج البعض، ولكن يتكامل معه.

وأشار رئيس الدراويش إلى أنه تقدم بتظلم للاتحاد الأفريقي بعد استبعاد الفريق من دوري أبطال أفريقيا، على خلفية أحداث مباراة الأفريقي التونسي، وينتظر القرار النهائي.