شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس الخميس.
واكتفت مجموعة اللاعبين بتدريبات بدنية متنوعة؛ للتخلص من الإجهاد والاستعداد بقوة للمباريات القادمة.
وكان الفريق قد واصل تدريباته صباح اليوم الجمعة بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.
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