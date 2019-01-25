أنشيلوتي يصدم سان جيرمان ويشيد بصفقة ميلان

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، موقف لاعبه اَلان ماريز لوريرو، من مغادرة الفريق، وسط اهتمام شديد من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته في الميركاتو الجاري.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر التقديمي لمباراة ميلان في الكالتشيو "آلان لن يكون ضمن قائمة الفريق لمباراة الغد، كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة له، لم يتدرب كثيرًا، سيبقى هنا للتدرب من أجل مباراة الثلاثاء المقبل".

وأضاف أنشيلوتي "اللاعب البرازيلي سيظل هنا في نابولي، الظروف غير مناسبة من أجل تركه للرحيل".

وعن لقاء ميلان، أوضح "نستعد للظهور بأفضل تشكيلة ممكنة لمباراة الغد. مارك هامسيك بخير وجاهز للمشاركة، لقد تدرب معنا طوال الأسبوع الماضي".

وتابع المدرب الإيطالي "بابلو فورنالس لاعب فياريال، من بين الكثيرين الذين نهتم بهم ونراقبهم، هيرفنج لوزانو مهاجم آيندهوفن ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين".

وأكمل "كريستوف بياتيك قام بعمل جيد مع جنوى، أثق في تألقه مع ميلان خلال الفترة المقبلة".

وأتم "لست في حاجة للحديث عن تجديد عقدي مع نابولي. أنا سعيد هنا".

ويحتل نابولي، وصافة جدول الكالتشيو برصيد 47 نقطة، فيما يأتي ميلان رابعًا برصيد 34 نقطة.