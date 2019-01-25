بطولة كوبا أمريكا 2019.. نظام المسابقة والملاعب وموعد الانطلاق

أجريت مساء أمس يوم الخميس مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة بين المنتخب المشاركة في البطولة التى سوف تقام على الأراضي البرازيلية .

تنطلق كوبا أمريكا 2019، في الرابع عشر من يونيو المقبل بإقامة حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية للبطولة، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تقام المباراة النهائية في السابع من يوليو.

الفرق المشاركة في كوبا أمريكا

يشارك في البطولة 12 منتخبًا، متمثلة في العشر منتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، وهم البرازيل، البلد المستضيف، والأرجنتين، وتشيلي، وأوروجواي، وباراجواي، وفنزويلا، وكولومبيا، وبوليفيا، وبيرو، والإكوادور، بالإضافة إلى منتخبين من قارة آسيا هما منتخب قطر، ومنتخب اليابان.

ووجه «كونميبول» دعوة رسمية إلى منتخب قطر، بصفته مستضيف بطولة كأس العالم 2022، للمشاركة في النسخة المرتقبة من كوبا أمريكا، والتي قبلها الاتحاد القطري لكرة القدم بدوره، من أجل الاستعداد للمشاركة في مونديال 2022، وليصبح «العنابي» أول منتخب عربي في التاريخ يشارك في بطولة كوبا أمريكا.

كما وجه اتحاد أمريكا الجنوبية دعوة إلى منتخب اليابان للمشاركة في البطولة، لتصبح الظهور الثاني لمنتخب «الساموراي الأزرق» في كوبا أمريكا، بعد مشاركته الأولى التي جاءت في نسخة 1999.

وتعد النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا أول نسخة لا يشارك فيها منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم «كونكاكاف» منذ نسخة عام 1993.

ملاعب كوبا أمريكا

تقام بطولة كوبا أمريكا 2019 في خمس مدن برازيلية، هي ريو دي جانيرو، وساو باولو، وبيلو هوريزونتي، وبورتو أليجري، وسلفادور.

فيما تستضيف ستة ملاعب مباريات البطولة، هي استاد ماراكانا، أكبر ملاعب البطولة، والذي يتسع لـ 74738 متفرج، وملعب مورومبي الذي تتسع مدرجاته لـ 67428 متفرج، وملعب أرينا كورينثيانز والذي يتسع لـ 49205 متفرج، وملعب مينيراو الذي يتسع لـ 58170 متفرج، وملعب أرينا دي جريميو الذي يستع لـ 55662 متفرج، وأخيرًا ملعب أرينا فونتي نوفا الذي يتسع لـ 51900 متفرج.

المجموعات وقرعة الدور الأول

تم تقسيم المنتخبات الـ 12 المشاركة في البطولة على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، مع الأخذ في الاعتبار عدم تواجد المنتخبين الذين تم توجيه الدعوة لهما في مجموعة واحدة.

وأجريت القرعة فجر الجمعة، الخامس والعشرين من يناير 2018، في متحف الفنون بمدينة ريو دي جانيرو، وأسفرت عن مواجهات قوية للمنتخب القطري، الذي يشارك لأول مرة في منافسات البطولة القارية الأقدم في تاريخ كرة القدم، إذ جاء في المجموعة الثانية النارية التي تضم كل من الأرجنتين وكولومبيا، بينما ضمت مجموعة البلد المضيف كل من فنزويلا وبوليفيا وبيرو.

أما المجموعة الثالثة فقد ضمت منتخبات أوروجواي وتشيلي واليابان والإكوادور، وهي مجموعة تضم بطل النسختين الماضيتين وأحد أفضل المنتخبات الآسيوية، وصاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس آسيا.

وستكون المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا على ملعب مورومبي في مدينة ساو باولو، بينما سيفتتح المنتخب الأرجنتيني مواجهاته أمام كولومبيا، على أن تلعب قطر ضد باراجواي في الجولة الأولى، أما المنتخب التشيلي حامل اللقب، فستكون أول مبارياته في هذه النسخة ضد المنتخب الياباني.