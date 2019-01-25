شكرا لقرائتكم وجه جديد يدعم صفوف الفراعنة في معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على ضم عبدالله جمعه لاعب الزمالك إلى معسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس بعد تألق اللاعب مع فريقه مؤخراً.

يواجه الجهاز الفني للمنتخب أزمة بسبب عدم وجود إلا عبدالله جمعه فى مركز الظهير الأيسر بعد خروج محمد حمدي من حسابات بيراميدز وعدم اللعب أساسياً إلى جانب مشاركة أيمن أشرف مع الأهلى فى مركز المساك.

يخوض منتخب مصر مباراتين فى شهر مارس الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة و الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تأهل لها الفراعنة رسمياً ، ثم ودية نيجيريا يوم 26.