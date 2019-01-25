شكرا لقرائتكم تأكيدا لانفراد الخليج 365.. محمد صلاح يعيد فتح حساباته على السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي فتح حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام بإغلاقه الثلاثاء الماضي، تأكيداً لما أشار إليه موقع "الخليج 365" أمس الخميس.

وانفردت الخليج 365 أمس بالإعلان عن موعد عودة صلاح بعدما عقد جلسة أمس مع نور سليمان المدير التنفيذى لشركة الشحن المتعاقد معها الفرعون لوضع اللمسات الأخيرة على عودته، بعدما قرر إغلاق كل حساباته على السوشيال ميديا كجزء من حملة إعلانية ضخمة لصالح الشركةالتي تعاقد معها في مايو الماضي.



محمد صلاح

عقد محمد صلاح جلسة أمس مع نور سليمان المدير التنفيذي للشركة لوضع اللمسات الأخيرة على الحملة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال ساعات.

ويستغل نجم المنتخب الوطني الفترة الحالية التى لا يرتبط فيها ليفربول بمباريات حيث خرج من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، لإنهاء تفاصيل الحملة الإعلانية وحضور جلسة تصوير قبل أن يشاهد الشكل النهائي قبل عرضها على الجمهور. ويمر صلاح مؤخرا بحالة من التألق كعادته فو السنوات الأخيرة وتصل إلى ذروتها حاليا حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد ١٦ هدف، ويتصدر فريقه ترتيب البريميرليج بفارق ٤ نقاط على مانشستر سيتي الوصيف.

وكان محمد صلاح سجل هدفين فى فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4 – 3، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج، ليقود ليفربول للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى ملعب "أنفيلد" للمباراة الـ32 على التوالى بالمسابقة.

وانفرد محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 16 هدفاً، بعدما فض الشراكة مع أوباميانج لاعب أرسنال وهارى كين قائد توتنهام صاحبى الـ14 هدفاً.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 50 هدفاً بشكل عام فى الدورى الإنجليزى الممتاز، وأصبح رابع أسرع لاعب فى تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم المميز، حيث خاض 72 مباراة فقط فى المسابقة وهو نفس رقم فيرناندو توريس نجم الريدز وتشيلسى السابق.

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