شكرا لقرائتكم هجرة جماعية للمصريين من جحيم المظاليم إلي الدوري التايلاندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الدوري التايلاندي الممتاز غزو مصري من لاعبي القسمين الثاني والثالث وذلك في الدوري الذي يضم 18 ناديا ويبدأ في مارس المقبل وينتهي في اكتوبر من كل عام .

وانتقل كريم كيتا لاعب السكة الحديد السابق لنادي بانكوك يونايتد الذي احتل المركز السابع في دوري الموسم الماضي فيما انهي الثنائي احمد لطفي والمعتز بالله جمعة ثنائي مركز شباب تلا و لاعب اجراءات انتقالهم لنادي تاي بورت الذي احتل المركز التاسع في دوري الموسم الماضي.

وسافر الثلاثي مطلع الاسبوع الحالي للعب في تايلاند "بلاد سيام" بعد الحصول علي الاستغناء الخاص بهم من انديتهم وقاموا بتوقيع العقود ليبدأ الثلاثي المصري رحلة غزو جديدة للمصرين في الدوري التايلاندي .