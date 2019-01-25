اخبار الرياضه

هجرة جماعية للمصريين من جحيم المظاليم إلي الدوري التايلاندي

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم هجرة جماعية للمصريين من جحيم المظاليم إلي الدوري التايلاندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الدوري التايلاندي الممتاز غزو مصري من لاعبي القسمين الثاني والثالث وذلك في الدوري الذي يضم 18 ناديا ويبدأ في مارس المقبل وينتهي في اكتوبر من كل عام .

وانتقل كريم كيتا لاعب السكة الحديد  السابق لنادي بانكوك يونايتد الذي احتل المركز السابع في دوري الموسم الماضي فيما انهي الثنائي احمد لطفي والمعتز بالله جمعة ثنائي مركز شباب  تلا و لاعب اجراءات انتقالهم لنادي تاي بورت الذي احتل المركز التاسع في دوري الموسم الماضي.

وسافر الثلاثي مطلع الاسبوع الحالي للعب في تايلاند "بلاد سيام" بعد الحصول علي الاستغناء الخاص بهم من انديتهم وقاموا بتوقيع العقود ليبدأ الثلاثي المصري رحلة غزو جديدة للمصرين في الدوري التايلاندي .

f182d8aa-c724-4c95-856f-a8459ad9adbd

 

5d80a062-45a4-4551-a331-49daa106695e

 

ca9c9c59-3063-4ab4-bcd3-2c823b2dd6df

 

كانت هذه تفاصيل خبر هجرة جماعية للمصريين من جحيم المظاليم إلي الدوري التايلاندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى