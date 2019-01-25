شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019.. وسبب مشاركة قطر واليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة كوبا أمريكا 2019 التى أجريت فى البرازيل مساء الخميس، فى حضور عدد كبير من نجوم أمريكا الجنوبية عن مجموعات متوازنة.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة فى أمريكا الجنوبية بجانب منتخبى اليابان وقطر التى وجهت إليهم الدعوة للمشاركة فى البطولة إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

حفل قرعة كوبا امريكا 2019

ويشارك منتخبا قطر واليابان كضيوف شرف في بطولة كوبا أمريكا ب‍البرازيل، التي تقام بين يونيو ويوليو 2019، حيث تتم دعوة منتخبات من خارج القارة للمشاركة في البطولة وهو التقليد المتبع فى أمريكا اللاتينية منذ سنوات، فضلا عن مشاركة 10 من منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، حيث أعلن أليخاندرو دومينجز رئيس الاتحاد اللاتيني في تصريحات سابقة ترحيبه بمشاركة منتخب اليابان، الذي تربطنا باتحاده أواصر صداقة وترابط قوية، وللمرة الأولى سنحظى بوجود منتخب قطر التي تستضيف مونديال 2022".من جانبه، قال إيفان برافو رئيس أكاديمية "أسباير"، وهي أكبر مشروع رياضي من نوعه في العالم، أن دولة قطر تمت دعوتها للمشاركة في البطولة المقبلة، التي ستضم 12 منتخبا، من بينها المنتخبات العشرة التي تضمها القارة الأمريكية الجنوبية."

وجاءت مجموعات كوبا أمريكا 2019 على النحو التالى:

المجموعة الأولى: البرازيل – بوليفيا – فنزويلا – بيرو

المجموعة الثانية: الأرجنتين – كولومبيا – باراجواى – قطر

المجموعة الثالثة: أوروجواى – الأكوادور – اليابان – تشيلي

قرعة كوبا امركا 2019

وكان النجم البرازيلى السابق رونالدينيو قد قدم خلال حفل القرعة الكرة التى سيتم استخدامها فى البطولة، التى تنطلق يوم 14 يونيو وتستمر حتى السابع من شهر يوليو المقبل.

رونالدينيو يقدم كرة كوبا أمريكا 2019

جدير بالذكر أن منتخب تشيلى هو حامل لقب البطولة فى أخر نسختين عامى 2015 و 2016.