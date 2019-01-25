شكرا لقرائتكم مقابل 300 ألف دولار.. زيزو يوقع للزمالك 3 مواسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد سيد " زيزو " صانع ألعاب فريق فورمينسى البرتغالى على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض. ويحصل النادي البرتغالي على 300 ألف دولار مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء، وسوف تصل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب خلال الساعات المقبلة. ووقع زيزو على عقود الانتقال للنادي الأبيض بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة بعد ترحيب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

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