شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تؤجل مباراة النصر وتنقلها إلى المجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر وأحد إلى ستاد مدينة المجمعة الرياضية وتأجيلها يوما واحدا لتقام يوم الاثنين المقبل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وضع تأجيل مباراة النصر أمام أحد ونقلها إلى المجمعة كأحد الخيارات، إلا أن إدارة النصر تمسكت ببيانها بإقامة المباراة يوم الأحد 27 يناير الجاري، وعدم تأجيلها بسبب عدم جاهزية ملعبي ستاد الملك فهد الدولي وستاد الأمير فيصل بن فهد "تم التحذير من أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد أكثر من مرة دون أن يتفاعل الاتحاد السعودي مع ذلك، بل على العكس تم معاقبة النادي بسبب ذلك".

وخرج سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، بتصريحات على تويتر يوم الأربعاء تفيد برفضه اللعب خارج الرياض أو في المجمعة التي تبعد عن الرياض قرابة 180 كيلومترا.